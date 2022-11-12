«Наполи» — «Удинезе»: счет матча 3:2, обзор голов

Хозяева открыли счет в матче на 15-й минуте. Элмас навесил с левого фланга к линии вратарской, а Виктор Осимхен продавил Бийола и со второго этажа поразил правый угол.
На 31-й минуте Осимхен зацепил мяч в центре поля в контратаке и отдал передачу пяткой на Лосано, тот отпасовал дальше в штрафную, и Зелиньский поразил правый угол.
Счет стал крупным на 58-й минуте. Замбо-Ангисса в ходе контратаки подключил передачей Элмаса, и тот с левого полуфланга низом поразил ближний угол.
Гости отыграли один мяч на 79-й минуте, продолжив атаку после углового. Саксесс скинул вправо грудью, и Несторовски со средней дистанции отправил мяч в правый нижний угол.
А три минуты спустя Ким непростительно потерял мяч недалеко от своей штрафной, и Самарджич дальним обводящим ударом поразил левый угол ворот «Наполи».
«Наполи» набрал 41 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Серии А.
«Удинезе» остается на восьмом месте в чемпионате Италии (24 очка).