«Наполи» — «Удинезе»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу над— 3:2.

Хозяева открыли счет в матче на 15-й минуте. Элмас навесил с левого фланга к линии вратарской, а Виктор Осимхен продавил Бийола и со второго этажа поразил правый угол.

На 31-й минуте Осимхен зацепил мяч в центре поля в контратаке и отдал передачу пяткой на Лосано, тот отпасовал дальше в штрафную, и Зелиньский поразил правый угол.

Счет стал крупным на 58-й минуте. Замбо-Ангисса в ходе контратаки подключил передачей Элмаса, и тот с левого полуфланга низом поразил ближний угол.

Гости отыграли один мяч на 79-й минуте, продолжив атаку после углового. Саксесс скинул вправо грудью, и Несторовски со средней дистанции отправил мяч в правый нижний угол.

А три минуты спустя Ким непростительно потерял мяч недалеко от своей штрафной, и Самарджич дальним обводящим ударом поразил левый угол ворот «Наполи».

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Удинезе 3:0 Голы: 1:0 Виктор Осимхен (15'), 2:0 Пётр Зелиньски (31'), 3:0 Элиф Элмас (58'), 3:1 Илия Несторовски (79'), 3:2 Лазар Самарджич (82') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Жуан Жесус (Лео Эстигор, 60'), Ким Мин Джэ, Матиас Оливера (Мариу Руй, 46'), Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски (Тангай Н'Домбеле, 67'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 60'), Виктор Осимхен, Элиф Элмас Удинезе: Жерар Деулофеу (Исаак Саксесс, 26'), Бету (Илия Несторовски, 71'), Роберто Перейра, Уолас (Мато Яяло, 71'), Толгай Али Арслан (Лазар Самарджич, 56'), Санди Ловрич, Кингсли Эхизибуэ, Энсо Эбосс, Яка Бийол, Неуэн Перес, Марко Сильвестри Предупреждения: Жуан Жесус (25'), Уолас (27'), Роберто Перейра (37'), Мариу Руй (78'), Энсо Эбосс (84')

«Наполи» набрал 41 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Серии А.

Календарь и таблица Серии А

«Удинезе» остается на восьмом месте в чемпионате Италии (24 очка).