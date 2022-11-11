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    Тарханов: Футболисты «Локомотива» сейчас не сильнее, чем в «Пари НН»

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    Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал решение Михаила Галактионова сменить тренерский мостик «Пари НН» на аналогичный пост в «Локомотиве».

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    Галактионов объявил, что покидает пост главного тренера «Пари НН» в пятницу, 11 ноября, после победного матча 17‑го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

    «Давно было ясно, что он уйдет с поста главного тренера "Пари НН". В Нижнем Галактионов выжал максимум из тех игроков, которые были в его распоряжении.

    Это две разные команды, где нужно по‑разному работать. Хотя футболисты "Локомотива" сейчас не сильнее, чем в "Пари НН".

    Выделяются только Миранчук, Баринов и Гилерме, а остальные еще не доросли до уровня борьбы за медали», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Галактионов работал с «Пари НН» с июня текущего года. После 17 туров команда занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ.

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