Тарханов: Футболисты «Локомотива» сейчас не сильнее, чем в «Пари НН»

Российский тренерпрокомментировал решениесменить тренерский мостикна аналогичный пост в

Галактионов объявил, что покидает пост главного тренера «Пари НН» в пятницу, 11 ноября, после победного матча 17‑го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

«Давно было ясно, что он уйдет с поста главного тренера "Пари НН". В Нижнем Галактионов выжал максимум из тех игроков, которые были в его распоряжении.

Это две разные команды, где нужно по‑разному работать. Хотя футболисты "Локомотива" сейчас не сильнее, чем в "Пари НН".

Выделяются только Миранчук, Баринов и Гилерме, а остальные еще не доросли до уровня борьбы за медали», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Галактионов работал с «Пари НН» с июня текущего года. После 17 туров команда занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ.