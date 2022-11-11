Агент Сычевого об интересе ЦСКА: Это очередной слух

, агент нападающего «Оренбурга», прокомментировал информацию о том, что игрока хочет приобрести

Ранее на этой неделе «Оренбург» продлил контракт с Сычевым до 31 декабря 2014 года.

«Интерес к Сычевому со стороны ЦСКА? Опять кто-то что-то написал. Это очередной слух. Московский клуб никак со мной не связывался, а контракта от них на столе у руководства "Оренбурга" не лежит.

Когда будут официальные бумаги, только тогда будут обсуждения», — приводит слова Талаева Sport24.

Сычевой провел в текущем чемпионате России 14 матчей, в которых забил 11 мячей.

Ранее стало известно, что Сычевой вошел в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).