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    Агент Сычевого об интересе ЦСКА: Это очередной слух

    Футбол Оренбург ЦСКА
    Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал информацию о том, что игрока хочет приобрести ЦСКА.

    Владимир Сычевой
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    Владимир Сычевой

    Ранее на этой неделе «Оренбург» продлил контракт с Сычевым до 31 декабря 2014 года.

    «Интерес к Сычевому со стороны ЦСКА? Опять кто-то что-то написал. Это очередной слух. Московский клуб никак со мной не связывался, а контракта от них на столе у руководства "Оренбурга" не лежит.

    Когда будут официальные бумаги, только тогда будут обсуждения», — приводит слова Талаева Sport24.

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    • Сычевой провел в текущем чемпионате России 14 матчей, в которых забил 11 мячей.

    Ранее стало известно, что Сычевой вошел в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

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