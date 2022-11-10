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    Агент Сычевого отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Краснодар»

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    Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал информацию о том, что игрока хотят приобрести «Краснодар» и «Торпедо».

    Владимир Сычевой
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    Владимир Сычевой

    Ранее на этой неделе «Оренбург» продлил контракт с Сычевым до 31 декабря 2014 года.

    «Сычевым интересуются "Краснодар" и "Торпедо"? Какой смысл подтверждать или опровергать это? Владимир переподписал контракт с "Оренбургом".

    Наверное, к кандидату в сборную России, не играющему в топ-5 команд нашего чемпионата, всегда есть интерес. От интереса до перехода очень большая дорожка», — приводит слова агента «Чемпионат».

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    • Сычевой провел в текущем чемпионате России 14 матчей, в которых забил 11 мячей.

    Ранее стало известно, что Сычевой вошел в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

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