Агент Сычевого отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Краснодар»

Владимир Сычевой Фото: t.me/fcorenburg
Ранее на этой неделе «Оренбург» продлил контракт с Сычевым до 31 декабря 2014 года.
«Сычевым интересуются "Краснодар" и "Торпедо"? Какой смысл подтверждать или опровергать это? Владимир переподписал контракт с "Оренбургом".
Наверное, к кандидату в сборную России, не играющему в топ-5 команд нашего чемпионата, всегда есть интерес. От интереса до перехода очень большая дорожка», — приводит слова агента «Чемпионат».
Сычевой провел в текущем чемпионате России 14 матчей, в которых забил 11 мячей.
Ранее стало известно, что Сычевой вошел в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).