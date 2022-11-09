Агент Сычевого: У нас есть предложения от топ-клубов РПЛ

Агент, представляющий нападающего, рассказал об интересе топ-клубов РПЛ к игроку.

Ранее Сычевой продлил контракт с «Оренбургом» до 31 декабря 2024 года. Предыдущий договор действовало до конца текущего сезона.

«Очень хорошая новость! Мы с Владимиром очень рады продлению контракта.

Были ли предложения от топ-клубов? Да, эти предложения были и есть у нас сейчас — в том числе от топ-клубов РПЛ.

Возможно, весной он уже будет играть в топ-клубе России. Посмотрим, что будет этой зимой.

Сычевой — игрок сборной России, один из лучших бомбардиров РПЛ на данный момент. Как у него может не быть предложений от грандов нашего чемпионата? Конечно же, к нему есть интерес.

Но давайте не будем загадывать раньше времени. Он продлил контракт, давайте этому порадуемся. Сейчас он играет в Оренбурге», — сказал Талаев «Чемпионату».