«Сампдория» — «Фиорентина»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 13-го тура чемпионата Италииодержала выездную победу над— 2:0.

Счет на 4-й минуте открыл полузащитник флорентийцев Джакомо Бонавентура, а на 58-й минуте защитник Никола Миленкович удвоил преимущество гостей.

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Фиорентина 0:2 Голы: 0:1 Джакомо Бонавентура (4'), 0:2 Никола Миленкович (58') Сампдория: Эмиль Аудеро, Бартош Берешиньски, Алекс Феррари (Роналду Виейра, 66'), Омар Коллей, Бруно Амионе (Джейсон Мурильо, 37'), Мехди Лери, Гонсало Вильяр (Фабио Квальярелла, 66'), Филип Джуричич, Томмазо Ауджелло (Никола Мурру, 71'), Daniele Montevago (Маноло Габбьядини, 46'), Франческо Капуто Фиорентина: Кристиан Куаме (Антонин Барак, 83'), Лука Йович (Артур Кабрал, 46'), Жонатан Иконе, Альфред Дункан (Софьян Амрабат, 65'), Роландо Мандрагора (Риккардо Сапонара, 83'), Джакомо Бонавентура, Кристиано Бираги, Лукас Мартинес (Игор де Пауло, 46'), Никола Миленкович, Додо, Пьетро Терраччиано Предупреждение: Мехди Лери (25')

«Фиорентина» набрала 16 очков и теперь занимает 11-е место в серии А. «Сампдория» остается в зоне вылета: 19-е место и 6 очков.

Календарь и таблица Серии А

В параллельном матче «Монца» одержала домашнюю победу над «Вероной» — 2:0.

Уже на 27-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Джанджакомо Маньяни.

На 68-й минуте счет открыл защитник «Монцы» Карлос Аугусто, а на 90-й минуте хавбек Андреа Кольпани, вышедший на замену тремя минутами ранее, поставил победную точку.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Верона 2:0 Голы: 1:0 Карлос Аугусто (68'), 2:0 Андреа Кольпани (90') Монца: Микеле Ди Грегорио, Марлон (Валентин Антов, 63'), Лука Кальдирола, Армандо Иццо, Патрик Чиурриа, Николо Ровелла, Стефано Сенси (Варрен Бондо, 87'), Карлос Аугусто, Маттео Пессина (Андреа Кольпани, 87'), Джанлука Капрари (Андреа Петанья, 63'), Дани Мота (Самуэль Виньято, 90') Верона: Тома Анри (Симоне Верди, 75'), Дарко Лазович (Josh Doig, 60'), Yayah Kallon (Филиппо Терраччано, 46'), Фабио Депаоли, Мигел Велозу (Ibrahim Sulemana, 60'), Мартин Онгла, Давиде Фараони (Кевин Ласанья, 18'), Корай Гюнтер, Адриен Тамез, Джанджакомо Маньяни, Лоренцо Монтипо Предупреждения: Армандо Иццо (4'), Корай Гюнтер (19'), Марлон (33'), Карлос Аугусто (76') Удаление: Джанджакомо Маньяни (27')

«Монца» с 13 очками на 15-м месте, а «Верона» замыкает таблицу — 5 очков.