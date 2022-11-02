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    Асенсио, Родриго и Винисиус сыграют в атаке «Реала» против «Селтика»

    «Реал» — «Селтик»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Тренерские штабы мадридского «Реала» и шотландского «Селтика» огласили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Реал»
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    «Реал»

    «Реал» уже вышел в плей-офф ЛЧ и может стать первым в группе F, а «Селтик» не поднимется выше четвертого места.

    «Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Вальверде, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.

    «Селтик»: Харт, Юранович, Старфельт, Йенц, Тэйлор, Муй, О`Райли, Хатате, Маэда, Фурухаси, Абада.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.30, на успех «Селтика» — 13.00, на ничью — 7.20. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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