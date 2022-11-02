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    Выиграет ли «Реал» свою группу в Лиге чемпионов?

    «Реал» — «Селтик». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Селтик»
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    «Реал» уже вышел в плей-офф ЛЧ
    «Реал» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 19:45 мск. «Реал» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 02 Ноября 2022 года
    Реал Мадрид
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    •  Реал Мадрид 20:45 Селтик Селтик
  • Лига чемпионов. Группа F
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    «Реал»

    У «Реала» в активе находится десять баллов, с которым он идет во главе своего квартета, оторвавшись от ближайшего преследователя на один балл, и уже вышел в плей-офф.

    В данном соревновании «Сливочные» обыграли в гостях 3:0 «Селтик» и на своем поле «РБ Лейпциг» 2:0, а в играх с донецким «Шахтером» заработали четыре очка, выиграв 2:1 дома и расписав гостевую мировую 1:1.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Селтик

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    В прошлом туре мадридцы потерпели свое первое поражение в сезоне, уступив «РБ Лейпциг» (2:3) на выезде, и теперь им нужно выигрывать на своем поле в последнем туре для гарантированной победы в группе.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В минувшие выходные королевский клуб неожиданно оступился в Ла Лиге против «Жироны» (1:1), но остается лидером с отрывом в один балл от «Барселоны».

    «Селтик»

    Гости уже покинули турнир, причем не смогли выйти даже в Лигу Европы. «Селтик» набрал только 1 очко и в случае победы все равно останется последним.

    «Кельты» дважды не смогли победить «Лейпциг», уступив сначала 1:3, а затем 0:2. Также «бело-зеленые» проиграли мадридскому «Реалу» 0:3.

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    • Два своих балла «Селтик» набрал в матчах с «Шахтером», которые завершились ничьей с одинаковым результатом 1:1.

    Что касается последнего матча, то после прошлого поединка в ЛЧ команда одержала разгромила на выезде «Ливингстон» (3:0) и лидирует с отрывом в 4 очка от «Рейнджерс».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20.

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    Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставки — «Селтик» не забьет за 2,05.

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    «Реал» — «Селтик»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Реал» свою группу в Лиге чемпионов?
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