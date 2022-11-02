«Реал» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 19:45 мск. «Реал» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

У «Реала» в активе находится десять баллов, с которым он идет во главе своего квартета, оторвавшись от ближайшего преследователя на один балл, и уже вышел в плей-офф.

В данном соревновании «Сливочные» обыграли в гостях 3:0 «Селтик» и на своем поле «РБ Лейпциг» 2:0, а в играх с донецким «Шахтером» заработали четыре очка, выиграв 2:1 дома и расписав гостевую мировую 1:1.

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В прошлом туре мадридцы потерпели свое первое поражение в сезоне, уступив «РБ Лейпциг» (2:3) на выезде, и теперь им нужно выигрывать на своем поле в последнем туре для гарантированной победы в группе.

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В минувшие выходные королевский клуб неожиданно оступился в Ла Лиге против «Жироны» (1:1), но остается лидером с отрывом в один балл от «Барселоны».

«Селтик»

Гости уже покинули турнир, причем не смогли выйти даже в Лигу Европы. «Селтик» набрал только 1 очко и в случае победы все равно останется последним.

«Кельты» дважды не смогли победить «Лейпциг», уступив сначала 1:3, а затем 0:2. Также «бело-зеленые» проиграли мадридскому «Реалу» 0:3.

Два своих балла «Селтик» набрал в матчах с «Шахтером», которые завершились ничьей с одинаковым результатом 1:1.

Что касается последнего матча, то после прошлого поединка в ЛЧ команда одержала разгромила на выезде «Ливингстон» (3:0) и лидирует с отрывом в 4 очка от «Рейнджерс».

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20.

Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставки — «Селтик» не забьет за 2,05.