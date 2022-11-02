Форвард «Виктории»: Такое отличное чувство — забить дважды «Барселоне»

Нападающийрассказал об эмоциях после поражения от(2:4) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Чешский форвард во втором тайме оформил дубль, реализовав пенальти и забив с игры.

«Такое отличное чувство — забить дважды "Барселоне". Позже до меня дойдет, что это действительно произошло, но сейчас я очень сожалею о результате.

Нам дважды удавалось догнать их, но они быстро восстанавливали преимущество. Сегодня мы выложились по полной, и думаю, что мы это показали», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Виктория» вылетела из еврокубков еще после 5-го тура и по итогам группового этапа заняла последнее место с 0 очков и разницей мячей -19.