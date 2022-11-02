«Алания» разгромила «Волгарь» в матче Кубка России

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Произошел перехват в результате прессинга «Алании», быстро решился на дальний удар Аршак Корян, мяч рикошетом от Капленко поменял траекторию и залетел в угол.
На 48-й минуте прошла подача с правого фланга на дальнюю штангу, Александр Ташаев пробил головой, мяч отскочил от газона, отрикошетил от защитника и влетел в сетку.
На 77-й минуте был назначен пенальти в ворота «Алании» — Натабашвили сбил Царукяна в своей штрафной. Стефанович мощно пробил в левый от вратаря угол, туда же прыгнул Натабашвили и потащил.
В компенсированное время Засеев вырезал передачу, вышедший на замену Гаглоев получил мяч и пробил издали точно в угол.
Соперник «Алании» в следующем раунде определится по итогам жеребьевки, которая состоится сегодня, 2 ноября. Начало — в 21.00 по московскому времени.