«Алания» разгромила «Волгарь» в матче Кубка России

Владикавказскаяодержала домашнюю победу над астраханским(3:0) в рамках матча 5-го раунда Пути регионов Кубка России.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Произошел перехват в результате прессинга «Алании», быстро решился на дальний удар Аршак Корян, мяч рикошетом от Капленко поменял траекторию и залетел в угол.

На 48-й минуте прошла подача с правого фланга на дальнюю штангу, Александр Ташаев пробил головой, мяч отскочил от газона, отрикошетил от защитника и влетел в сетку.

На 77-й минуте был назначен пенальти в ворота «Алании» — Натабашвили сбил Царукяна в своей штрафной. Стефанович мощно пробил в левый от вратаря угол, туда же прыгнул Натабашвили и потащил.

В компенсированное время Засеев вырезал передачу, вышедший на замену Гаглоев получил мяч и пробил издали точно в угол.

Футбол. Россия. Кубок Алания — Волгарь 3:0 Голы: 1:0 Koryan A. (19'), 2:0 Александр Ташаев (46'), 3:0 Gagloev T. R. (90+1') Алания: Георгий Натабашвили, Аллон Бутаев (Руслан Дауров, 81'), Абу-Саид Эльдарушев, Алан Хугаев, Алан Чочиев (Алексей Татаев, 46'), Korotkov A. (Сослан Качмазов, 46'), Koryan A., Андрей Мазурин (Gagloev T. R., 76'), Давид Шавлохов, Tarba Z. (Александр Ташаев, 46'), Азамат Засеев Волгарь: Saganovich D., Deljkin A., Gavrilovich A., Gilyazetdinov A., Kaplenko N., Lesnikov D. (Bragin V., 71'), Nosov A. (Butenko A., 67'), Pavlishin A., Pechenkin N. (Kozlov D., 59'), Rashchenya I., Smirnov D. Предупреждение: Smirnov D. (14')

Соперник «Алании» в следующем раунде определится по итогам жеребьевки, которая состоится сегодня, 2 ноября. Начало — в 21.00 по московскому времени.