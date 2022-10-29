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    Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» во Франкфурте

    «Айнтрахт» Ф — «Боруссия» Д: счет матча 1:2, обзор голов

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    Франкфуртский «Айнтрахт» потерпел домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

    «Боруссия»
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    «Боруссия»

    Счет в матче на 21-й минуте открыли гости. Зюле выполнил длинный перевод на Малена, который вырвался на оперативное пространство, ворвался в штрафную, где проскочил защитника, и выдал идеальный пас в центр на Брандта, который принял мяч и вторым касанием отправил его низом между ног Траппу.

    Спустя пять минут Хуммельс вроде и сыграл на перехвате после длинной передачи, но Беллингем уступил борьбу Коло-Муани, который приблизился к штрафной площади, отыграл на Камаду, и тот сильным ударом из-за её пределов отправил мяч в самый угол ворот Кобеля.

    На 52-й минуте Зюле справа из середины поля выполнил диагональную передачу в центр, где Якич не смог сыграть на опережение. В итоге Мукоко отыграл на ход Джуду Беллингему, который по центру ворвался в штрафную, убрал Туту и отлично пробил мимо Траппа в дальний угол.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Боруссия Д 1:2
    Голы: 0:1 Юлиан Брандт (21'), 1:1 Даити Камада (26'), 1:2 Джуд Беллингхэм (52') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Кристиян Якич, Эван Н'Дика, Эрик Эбимбе, Даити Камада, Себастьян Роде, Лука Пеллегрини, Йеспер Линдстрём, Марио Гётце, Рандаль Коло Муани Боруссия Д: Юссуфа Мукоко, Дониелл Мален, Юлиан Брандт, Карим Адейеми, Салих Озкан, Джуд Беллингхэм, Торган Азар, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Грегор Кобель Предупреждения: Лука Пеллегрини (16'), Йеспер Линдстрём (60'), Салих Озкан (66'), Эмре Джан (70'), Матс Хуммельс (81'), Себастьян Роде (90 + 3'), Кевин Трапп (90 + 5'), Джованни Рейна (90 + 5'), Тута (90 + 5'), Джуд Беллингхэм (90 + 6')

    «Боруссия» поднялась на третье место в таблице Бундеслиги с 22 очками. «Айнтрахт» опустился на 5-ю строчку с 20 очками.

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