«Айнтрахт» Ф — «Боруссия» Д: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче на 21-й минуте открыли гости. Зюле выполнил длинный перевод на Малена, который вырвался на оперативное пространство, ворвался в штрафную, где проскочил защитника, и выдал идеальный пас в центр на Брандта, который принял мяч и вторым касанием отправил его низом между ног Траппу.
Спустя пять минут Хуммельс вроде и сыграл на перехвате после длинной передачи, но Беллингем уступил борьбу Коло-Муани, который приблизился к штрафной площади, отыграл на Камаду, и тот сильным ударом из-за её пределов отправил мяч в самый угол ворот Кобеля.
На 52-й минуте Зюле справа из середины поля выполнил диагональную передачу в центр, где Якич не смог сыграть на опережение. В итоге Мукоко отыграл на ход Джуду Беллингему, который по центру ворвался в штрафную, убрал Туту и отлично пробил мимо Траппа в дальний угол.
«Боруссия» поднялась на третье место в таблице Бундеслиги с 22 очками. «Айнтрахт» опустился на 5-ю строчку с 20 очками.