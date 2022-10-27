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    «Вест Хэм» закрепился на вершине таблицы В Лиги конференций

    «Вест Хэм» — «Силькеборг»: счет 1:0, обзор гола

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    «Вест Хэм» на своем поле одержал победу над «Силькеборгом» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги конференций.

    Мануэль Лансини
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    Мануэль Лансини

    Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил на 24-й минуте матча забил Мануэль Лансини.

    После этой игры «Вест Хэм» набрал 15 очков и уверенно лидирует в группе В. Команда Дэвид Мойеса давно обеспечила себе выход в плей-офф.

    В группе А встречались «Хартс» и РФШ. Их матч закончился победой шотландцев со счетом 2:1. Победный гол на 12-й минуте забил Энди Халлидэй.

    Обе команды давно потеряли шансы на выход плей-офф.

    «Днепр-1» одержал победу над «Аполлоном» в группе Е благодаря голу Александра Пихаленка на 39-й минуте. Украинский клуб закрепился на 2-й строчке и вышел в плей-офф.

    В группе F «Юргорден» одолел «Мольде» (3:2), а «Шемрок Роверс» и «Гент» сыграли вничью (1:1). «Юргорден» набрал 13 очков и обеспечил себе место в плей-офф. «Мольде» и «Гент» в следующем туре разыграют вторую путевку.

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