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    • ПСВ победил «Арсенал» и пробился в плей-офф Лиги Европы
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    ПСВ победил «Арсенал» и пробился в плей-офф Лиги Европы

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    Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал домашнюю победу над лондонским «Арсеналом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    ПСВ — «Арсенал»
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    ПСВ — «Арсенал»

    На 57-й минуте Де Йонг Люк открылся под передачу, после броска с аута у правого фланга, покатил удобную передачу на Веермана, а Джои пробил по воротам и открыл счёт в матче.

    На 63-й минуте Гакпо выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч отправился в центральную зону штрафной, где Ремсдейл вышел из ворот и промахнулся по мячу кулаком, а Люк де Йонг отправил мяч в ворота, ударом головой.

    В другом матче группы А норвежский «Буде-Глимт» на выезде уступил швейцарскому «Цюриху» — 1:2.

    Счет в матче открыли гости — в добавленное к первому тайму время отличился полузащитник Амаль Пеллегрино.

    На 67-й минуте сербский защитник хозяев Никола Боранияшевич сравнял счет, а в компенсированное время Антонио Маркезано принес победу «Цюриху».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 5 туров в группе А «Арсенал» (12 очков) и ПСВ (10) — гарантировали себе выход в плей-офф турнира, а «Цюрих» (4) и «Буде-Глимт» (3) поборются за путевку в Лигу конференций в следующем туре.

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