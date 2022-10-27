ПСВ победил «Арсенал» и пробился в плей-офф Лиги Европы

Голландскийодержал домашнюю победу над лондонским(2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

На 57-й минуте Де Йонг Люк открылся под передачу, после броска с аута у правого фланга, покатил удобную передачу на Веермана, а Джои пробил по воротам и открыл счёт в матче.

На 63-й минуте Гакпо выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля. Мяч отправился в центральную зону штрафной, где Ремсдейл вышел из ворот и промахнулся по мячу кулаком, а Люк де Йонг отправил мяч в ворота, ударом головой.

В другом матче группы А норвежский «Буде-Глимт» на выезде уступил швейцарскому «Цюриху» — 1:2.

Счет в матче открыли гости — в добавленное к первому тайму время отличился полузащитник Амаль Пеллегрино.

На 67-й минуте сербский защитник хозяев Никола Боранияшевич сравнял счет, а в компенсированное время Антонио Маркезано принес победу «Цюриху».

Календарь и таблица Лиги Европы

После 5 туров в группе А «Арсенал» (12 очков) и ПСВ (10) — гарантировали себе выход в плей-офф турнира, а «Цюрих» (4) и «Буде-Глимт» (3) поборются за путевку в Лигу конференций в следующем туре.