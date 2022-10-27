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    «Сивасспор» вышел в плей-офф Лиги конференций, «Базель» упустил досрочную путевку

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    «Сивасспор» на своем поле разгромил «Клуж» со счетом 3:0 в матче 5-го тура групповой стадии Лиги конференций группы G.

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    Дубль у хозяев сделал Мустафа Ятабаре (22', 73') и голом отметился Макс Градель (65').

    Эта победа позволила «Сивасспору» с 10 очками получить досрочную путевку в плей-офф.

    В другом матче группы «Славия» Прага выиграла на выезде у «Балканы» со счетом 1:0.

    Таблица G
    • 1. Сивасспор — 10
    • 2. Клуж — 7
    • 3. Славия — 7
    • 4. Балканы — 4

    В группе H «Базель» не смог обеспечить себе досрочный выход в плей-офф. Он сыграл вничью с «Жальгирисом».

    Анди Диуф (2') и Энди Зекири (18') вывели хозяев вперед в первом тайме, однако команда растеряла преимущество во втором и поединок завершился ничьей 2:2.

    «Слован» победил «Пюник» 2:1 и вышел на первое место в группе.

    Группа H
    • 1. Слован — 8
    • 2. Базель — 8
    • 3. Пюник — 6
    • 4. Жальгирис — 4
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