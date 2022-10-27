«Сивасспор» вышел в плей-офф Лиги конференций, «Базель» упустил досрочную путевку

Дубль у хозяев сделал Мустафа Ятабаре (22', 73') и голом отметился Макс Градель (65').
Эта победа позволила «Сивасспору» с 10 очками получить досрочную путевку в плей-офф.
В другом матче группы «Славия» Прага выиграла на выезде у «Балканы» со счетом 1:0.
Таблица G
- 1. Сивасспор — 10
- 2. Клуж — 7
- 3. Славия — 7
- 4. Балканы — 4
В группе H «Базель» не смог обеспечить себе досрочный выход в плей-офф. Он сыграл вничью с «Жальгирисом».
Анди Диуф (2') и Энди Зекири (18') вывели хозяев вперед в первом тайме, однако команда растеряла преимущество во втором и поединок завершился ничьей 2:2.
«Слован» победил «Пюник» 2:1 и вышел на первое место в группе.
Группа H
- 1. Слован — 8
- 2. Базель — 8
- 3. Пюник — 6
- 4. Жальгирис — 4