«Сивасспор» вышел в плей-офф Лиги конференций, «Базель» упустил досрочную путевку

«Сивасспор» на своем поле разгромил «Клуж» со счетом 3:0 в матче 5-го тура групповой стадии Лиги конференций группы G.

Дубль у хозяев сделал Мустафа Ятабаре (22', 73') и голом отметился Макс Градель (65').

Эта победа позволила «Сивасспору» с 10 очками получить досрочную путевку в плей-офф.

В другом матче группы «Славия» Прага выиграла на выезде у «Балканы» со счетом 1:0.

Таблица G 1. Сивасспор — 10

2. Клуж — 7

3. Славия — 7

4. Балканы — 4

В группе H «Базель» не смог обеспечить себе досрочный выход в плей-офф. Он сыграл вничью с «Жальгирисом».

Анди Диуф (2') и Энди Зекири (18') вывели хозяев вперед в первом тайме, однако команда растеряла преимущество во втором и поединок завершился ничьей 2:2.

«Слован» победил «Пюник» 2:1 и вышел на первое место в группе.