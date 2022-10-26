Роналду будет в составе «МЮ» на матч с «Шерифом»

попадет в заявкуна матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против. Об этом сообщил главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг.

«Думаю, мы уже достаточно сказали по поводу ситуации с Роналду. Он пропустил одну игру, но теперь возвращается в состав. Я больше не собираюсь об этом говорить», — приводит слова тен Хага пресс-служба «МЮ».

На прошлой неделе Роналду был отстранен от первой команды «МЮ» за отказ выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». После этого появилась информация, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» намерен перейти в другой клуб.

Напомним, сообщалось, что в переходе Роналду заинтересован совладелец «Челси» Тодд Боули.