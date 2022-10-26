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    Роналду будет в составе «МЮ» на матч с «Шерифом»

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    Криштиану Роналду попадет в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа». Об этом сообщил главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Думаю, мы уже достаточно сказали по поводу ситуации с Роналду. Он пропустил одну игру, но теперь возвращается в состав. Я больше не собираюсь об этом говорить», — приводит слова тен Хага пресс-служба «МЮ».

    На прошлой неделе Роналду был отстранен от первой команды «МЮ» за отказ выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». После этого появилась информация, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» намерен перейти в другой клуб.

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