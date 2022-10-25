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    Девушка, обвинившая игрока «Балтики» в избиениях, забрала заявление из полиции

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    Кристина Куддус, девушка полузащитника «Балтики» Гочи Гогричиани, ранее обвинившая игрока в избиениях, решила забрать заявление из полиции.

    Гоча Гогричиани
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    Гоча Гогричиани

    Ранее Куддус, завила, что Гогричиани дважды избил ее, причинив тяжкие телесные повреждения.

    «Все прекрасно понимали, что инцидент был. Даже его адвокат со мной просил выйти на мировую, признавая факт случившегося, тут абсурдно в данной ситуации его отрицать.

    Также все прекрасно понимали, что если я не заберу заявление, будет возбуждено дело и будет судимость, которая сломает карьеру Гочи. Возможно, я просто слишком добрый человек…

    Я забрала заявление, чтоб спасти его и его карьеру, потому что он действительно не умеет ничего, кроме футбола, и мне его жаль. Я спасла его, наверное, потому что я не зверь. Когда человек, с которым я была в отношениях длительное время и который был мне дорог, говорит такие страшные вещи и умоляет меня, это очень сильно повлияло психологически.

    Он возместил мне ущерб — разбитый телефон и сломанный нос — средства на оплату операции по минимальным нижним границам.

  • Девушка форварда «Балтики» Гогричиани обвинила игрока в избиениях. Клуб ведет расследование
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    • Внутреннее расследование "Балтики"? Это все был блеф. Клуб ничего не расследовал, просто прикрывал его. Они ни разу со мной не связались. Им важно было только, чтобы я забрала заявление», — приводит слова Куддус «Р-Спорт».

    Сообщалось, что Гогричиани подаст в суд на Куддус.

    Куддус — бывшая профессиональная спортсменка, КМС по гандболу, фитнес-эксперт, вице-чемпион в фитнес-бикини.

    Гогричиани провел в текущем сезоне за «Балтику» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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