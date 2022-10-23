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    «Барселона» — «Атлетик». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 11-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетиком»

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    «Барселона»
    Добро пожаловать на «Камп Ноу», где в очередном туре Примеры каталонцы примут «Атлетик» из Бильбао. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    Каталонцы идут вторыми в турнирной таблице, набрав 25 очков после 10-ти туров. От лидирующего «Реала», который вчера добыл победу на «Севильей» (3-1), «сине-гранатовые» отстают на 6 баллов. В предыдущем туре подопечные Хави исправились за поражение в «Эль-Класико» (1-3) и крупно обыграли дома «Вильярреал» (3-0), забив трижды за 8 минут в первом тайме. Дубль на свой счет записал Левандовски и еще один мяч забил Фати. Для «Барселоны» эта победа стала уже восьмой в текущем турнире. Разница забитых и пропущенных мячей каталонцев составляет 24-4. По статистике пропущенных мячей оборона «Барселоны» является лучшей в лиге.

    «Атлетик»

    Баскский клуб с 18-ю набранными очками располагается на шестом месте в Ла Лиге. Коллектив Эрнесто Вальверде в этом сезоне одержал 5 побед, 3 раза сыграл вничью и дважды уступил. В предыдущем туре «красно-белые» сыграли результативную ничью на выезде с «Хетафе» (2-2). Голами в составе басков отличились Вильямс и Гарсия. Всего за 10 туров чемпионата соотношение забитых и пропущенных мячей «Атлетика» составляет 19-8.

    Личные встречи

    В предыдущем сезоне в Бильбао команды разошлись миром (1-1), а на «Камп Ноу» «Барселона» разгромила «Атлетик» со счетом 4-0. Всего за 5 последних матчах каталонцы одержали 3 победы, еще в 2-х встречах была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик» с коэффициентом 2.03.

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