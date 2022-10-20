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    Кукуян назначен на матч «Локомотив» — «Динамо»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    22 октября (суббота)

    «Пари НН» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Факел» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Константин Юданов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.

    «Локомотив» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Французов.

    23 октября (воскресенье)

    «Оренбург» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Спартак» — «Химки»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Колобаев.

    «Ахмат» — «Торпедо»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.

    24 октября (понедельник)

    «Урал» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.

    «Зенит» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков VAR — Антон Фролов; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мацюра.

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