Кан: «Бавария» сделала всё, чтобы упустить победу в матче с «Боруссией»

Генеральный директор «Баварии»остался недоволен результатом матча 9-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:2).

«Мы сделали всё, чтобы упустить победу в этом матче. Мы должны были решать исход игры задолго до финала. Нужно было лучше разыграть некоторые ситуации, тогда исход матча был бы решён в пользу "Баварии". Дортмундский клуб был довольно пассивным, и мы сами вернули его в игру», — приводит слова Кана Sport1.de.

По результатам матча «Бавария» и «Боруссия» остались наравне по набранным очкам — у обоих клубов по 16 баллов, благодаря чему они занимают третье и четвёртое место соответственно.

На первой и второй строчке расположились «Унион» и «Фрайбург», у которых на одно очко больше, чем у ближайших конкурентов, и по матчу в запасе.