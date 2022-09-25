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    Азербайджан крупно обыграл Казахстан в Лиге наций

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    Сборная Азербайджана одержала домашнюю победу над командой Казахстана (3:0) в матче 6-го тура группы С3 Лиги наций УЕФА.

    Сборная Азербайджана
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    Сборная Азербайджана

    Счёт в матче был открыт на 66-й минуте. Шейдаев вошел в штрафную площадку по центру и не успел пробить, так как Каиров выбил мяч и попал в казахстанского защитника Марочкина, от которого сфера влетела в сетку.

    На 74-й минуте Филип Озобич ворвался в штрафную площадку через центр, дошел до линии вратарской и выстрелил под перекладину.

    В компенсированное время Шейдаев прострелил в центр штрафной с левого фланга, Нуриев принял мяч, при помощи замаха уложил Шацкого на газон, а потом поразил открытый левый угол.

    С 36-й минуты Казахстан играл в меньшинстве — защитник «Зенита» Нуралы Алип получил жёлтую карточку за грубый подкат, а потом сразу же получил вторую за толчок соперника в грудь.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C3
    Азербайджан — Казахстан 3:0
    Голы: 1:0 Александр Марочкин (автогол) (66'), 2:0 Philip Ozobic (74'), 3:0 Anatoliy Nuriev (90') Азербайджан: Shakhrudin Magomedaliyev, Hojjat Haghverdi, Бадави Гусейнов, Bahlul Mustafazada, Elvin Cafarquliyev (Турал Байрамов, 57'), Эмин Махмудов, Eddy Israfilov (Aleksey Aleksandrovich Isayev, 46'), Philip Ozobic (Anatoliy Nuriev, 88'), Ozan Can Kokcu (Махир Эмрели, 46'), Ренат Дадашов (Musa Qurbanli, 46'), Рамиль Шейдаев Казахстан: Abylaikhan Zhumabayev (Sergiy Maliy, 39'), Elkhan Astanov (Абат Аимбетов, 67'), Aslan Darabayev (Adilet Sadybekov, 80'), Исламбек Куат, Рамазан Оразов (Samat Zharynbetov, 80'), Тимур Досмагамбетов (Yan Vorogovskiy, 67'), Нуралы Алип, Александр Марочкин, Марат Быстров, Bagdat Kairov, Игорь Валерьевич Шацкий Предупреждения: Ренат Дадашов (27'), Рамазан Оразов (29'), Нуралы Алип (34'), Нуралы Алип (35'), Shakhrudin Magomedaliyev (36'), Adilet Sadybekov (83'), Рамиль Шейдаев (86')

    В другом матче группы сборная Словакии на своем поле сыграла вничью с командой Белоруссии — 1:1.

    Счет на 45-й минуте открыли гости, которые заработали угловой на правом фланге. Последовала подача на ближнюю штангу, а оттуда скидка в центр вратарской площади, откуда Иван Бахар буквально внёс мяч в ворота.

    На 65-й минуте, после диагональной подачи с левого фланга Зреляк из центра штрафной площади эффектно в падении пробил с лёту левой ногой, попав точно в цель и сравняв счет.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C3
    Словакия — Белоруссия 1:1
    Голы: 0:1 Иван Бахар (45'), 1:1 Адам Зреляк (65') Словакия: Марек Родак, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Юрай Куцка (Самуэл Мраз, 87'), Станислав Лоботка, Ласло Бенеш (Патрик Грошовски, 74'), Эрик Йирка, Роберт Боженик (Адам Зреляк, 60'), David Duris (Матуш Беро, 74') Белоруссия: Иван Бахар (Egor Bogomolskiy, 68'), Валерий Громыко (Kirill Pechenin, 39'), Vladislav Klimovich, Vladislav Malkevich, Valery Bocherov, Evgeni Yablonski, Danila Nechaev, Ruslan Khadarkevich, Ruslan Yudenkov, Денис Поляков, Maksim Plotnikov Предупреждения: Иван Бахар (32'), Петер Пекарик (39'), Kirill Pechenin (41'), Vladislav Klimovich (45'), Ruslan Khadarkevich (59'), Valery Bocherov (80')

    Азербайджан набрал 10 очков и продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы. Казахстан (13) — первый.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Словакия набрала семь очков и продолжает идти в турнирной таблице на третьем месте. Белоруссия (3) — последняя.

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