ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеГолый король: Симеоне и «Атлетико» в кризисе
  • 08:45
    • Самсонова вышла в финал турнира в Токио
  • 08:03
    • Федерер провел последний матч в карьере. Роджер вместе с Надалем проиграл Соку и Тиафо на Кубке Лейвера
  • 23:50
    • Гол Салаи принес Венгрии победу над Германией
  • 23:40
    • Италия минимально выиграла у Англии
  • 23:48
    • Дани Алвес: Роналду является примером для всех нас
    Все новости спорта

    Саутгейт после поражения от Италии: Футбол сборной Англии — шаг в правильном направлении

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Сборная Англии Футбол Англии Сборная Италии Футбол Италии Лига наций
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Италии (0:1) в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

    Гарет Саутгейт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Саутгейт

    «Мне сложно критиковать нашу игру. Ведь мы больше владели мячом, нанесли больше ударов, больше били в створ ворот.

    Большую часть матча мы играли очень хорошо. Но в обороне в решающий момент допустили ошибку.

    У нас были ситуации, когда нужно было реализовать шансы в нападении. Увы, с реализацией были проблемы.

    Понятно, что все отреагируют на результат. Но я считаю, что мы как команда можем извлечь позитив из этого матча.

    Многие футболисты показали хорошую индивидуальную игру. На мой взгляд, наша игра в этом матче — это шаг в правильном направлении.

    Трудно сказать, почему мы не забиваем. Мы идем в правильные зоны, создаем моменты, но не хватает завершающего удара. Я понимаю реакцию на итоговый счет», — приводит слова Саутгейта BBC.

    Сборная Англии заняла последнее место в группе и вылетела из Лиги А.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Карпина будет феерить!
  • Кыргызстан — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сохранит ли Португалия интригу в группе 2?
  • Чехия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Отстоит ли Испания первое место?
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.11
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сербия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нидерланды — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шинник — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры