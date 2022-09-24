Саутгейт после поражения от Италии: Футбол сборной Англии — шаг в правильном направлении

Главный тренер сборной Англиипрокомментировал поражение от(0:1) в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

«Мне сложно критиковать нашу игру. Ведь мы больше владели мячом, нанесли больше ударов, больше били в створ ворот.

Большую часть матча мы играли очень хорошо. Но в обороне в решающий момент допустили ошибку.

У нас были ситуации, когда нужно было реализовать шансы в нападении. Увы, с реализацией были проблемы.

Понятно, что все отреагируют на результат. Но я считаю, что мы как команда можем извлечь позитив из этого матча.

Многие футболисты показали хорошую индивидуальную игру. На мой взгляд, наша игра в этом матче — это шаг в правильном направлении.

Трудно сказать, почему мы не забиваем. Мы идем в правильные зоны, создаем моменты, но не хватает завершающего удара. Я понимаю реакцию на итоговый счет», — приводит слова Саутгейта BBC.

Сборная Англии заняла последнее место в группе и вылетела из Лиги А.