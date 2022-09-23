Италия — Англия: счет 1:0, обзор гола

В матче 5-го тура Лиги наций А сборная Италии дома победила команду Англии со счетом 1:0.

Победный гол на 68-й минуте матча забил нападающий Джакомо Распадори. В качестве ассистента выступил Леонардо Бонуччи.

Италия набрала 8 очков, занимает 2-е место и отстает от Венгрии на 3 пункта. Англичане с двумя баллами продолжают держаться последней строчки в группе 3.

Футбол. Лига наций УЕФА. A3 Италия — Англия 1:0 Гол: 1:0 Джакомо Распадори (68') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Рафаэл Толой, Леонардо Бонуччи, Франческо Ачерби, Джованни Ди Лоренцо, Николо Барелла (Томмазо Побега, 63'), Жоржиньо (Эмерсон, 89'), Бриан Кристанте, Федерико Димарко (Давиде Фраттези, 89'), Джанлука Скамакка (Degnand Wilfried Gnonto, 63'), Джакомо Распадори (Маноло Габбьядини, 81') Англия: Рахим Стерлинг, Гарри Кейн, Филип Фоден, Букайо Сака (Джек Грилиш, 71'), Деклан Райс, Джуд Беллингхэм, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Эрик Дайер, Кайл Уолкер (Люк Шоу, 72'), Ник Поуп Предупреждения: Леонардо Бонуччи (48'), Джованни Ди Лоренцо (80'), Джек Грилиш (90 + 4')

В следующем туре Англия примет Германию, а Италия сыграет в гостях у Венгрии.