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    Кержаков: Не считаю отстранение от Евро-2024 поводом для того, чтобы смотреть в сторону Азии

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2024 УЕФА
    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков отреагировал на недопуск национальной команды к участию в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Предпосылок к другому решению не было. Это все очень печально для поколения футболистов этих больших двух турниров.

    Даже если мы будем принимать участие в следующем отборочном цикле, то это будет минимум через четыре года. Многие футболисты уже не смогут принять участие.

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    • Не считаю это отстранение поводом для того, чтобы посмотреть в сторону Азии. Мы всегда играли под эгидой УЕФА, входим в состав европейских сборных. Но это лишь мое мнение.

    Остается только надеяться, что нас вернут в Европу как можно раньше», — сказал Кержаков «Спорт-Экспрессу».

    Ранее пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.

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    Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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