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    Каннаваро может возглавить клуб из Серии В

    Футбол Футбол Италии Беневенто
    Бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро может стать главным тренером клуба второго итальянского дивизиона «Беневенто», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Фабио Каннаваро
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    Фабио Каннаваро

    По информации источника, обсуждения между сторонами продвигаются успешно, и сделка может быть заключена в ближайшее время.

    Напомним, у Каннаваро нет опыта работы в качестве тренера в Европе. Ранее итальянский специалист работал в таких клубах, как «Аль-Ахли», «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Последним местом работы Каннаваро была национальная команда Китая, которую тренер покинул в 2019 году.

    По итогам шести туров Серии В «Беневенто» набрал семь очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице. В рамках седьмого тура «Беневенто» примет «Асколи». Матч состоится 2 октября.

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