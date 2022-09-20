Каннаваро может возглавить клуб из Серии В

Бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италииможет стать главным тренером клуба второго итальянского дивизиона «Беневенто», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, обсуждения между сторонами продвигаются успешно, и сделка может быть заключена в ближайшее время.

Напомним, у Каннаваро нет опыта работы в качестве тренера в Европе. Ранее итальянский специалист работал в таких клубах, как «Аль-Ахли», «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Последним местом работы Каннаваро была национальная команда Китая, которую тренер покинул в 2019 году.

По итогам шести туров Серии В «Беневенто» набрал семь очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице. В рамках седьмого тура «Беневенто» примет «Асколи». Матч состоится 2 октября.