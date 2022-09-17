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    «Лейпциг» крупно проиграл менхенгладбахской «Боруссии»

    «Боруссия» М — «Лейпциг»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Менхенгладбахская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «РБ Лейпциг» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата Германии.

    «Лейпциг»
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    «Лейпциг»

    Дублем в составе победителей отличился полузащитник Йонас Хофман, поразивший ворота соперника на 10-й и 35-й минутах, а на 53-й минуте защитник Рами Бенсебаини сделал счет крупным.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — РБ Лейпциг 3:0
    Голы: 1:0 Йонас Хофман (10'), 2:0 Йонас Хофман (35'), 3:0 Рами Бенсебаини (53') Боруссия М: Ян Зоммер, Joe Scally, Марвин Фридрих, Нико Эльведи, Рами Бенсебаини, Кристоф Крамер, Юлиан Вайгль (Тони Янчке, 90'), Йонас Хофман (Штефан Ляйнер, 90'), Куадио Коне, Ларс Штиндль (Ханнес Вольф, 82'), Марку Тюрам (Nathan N`Goumou Minpole, 90') РБ Лейпциг: Андре Силва (Юссуф Поульсен, 67'), Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг (Тимо Вернер, 46'), Доминик Собослаи, Кевин Кампль, Амаду Айдара (Ксавер Шлагер, 46'), Давид Раум, Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Бенджамин Хенрихс (Уго Новоа, 80'), Петер Гулачи Предупреждения: Кевин Кампль (26'), Юлиан Вайгль (52'), Ларс Штиндль (66'), Бенджамин Хенрихс (66')

    «Боруссия» набрала 12 очков и занимает шестое место в таблице Бундеслиги. «Лейпциг» остался на 12-й строке (8 очков).

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