Головин рассказал, благодаря чему «Монако» выиграл у «Лиона»

Полузащитник «Монако»прокомментировал победу над(2:1) в матче чемпионата Франции.

«В принципе можно сказать, что была равная игра, но всё решили стандарты. В этом компоненте мы выглядели гораздо лучше соперника. Именно так забили оба свои гола, всё удачно сложилось.

Есть ли закономерность в том, что "Монако" одержал три победы подряд? Честно говоря, календарь сейчас достаточно плотный, игры идут одна за другой. Сложно говорить о каких-то закономерностях, просто двигаемся от одного матча к другому.

Все стараются выдавать максимум возможного и побеждать в каждой встрече. Из этого и складывается командный результат», — приводит слова Головина «Чемпионат».