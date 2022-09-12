Главный тренер «Монако» похвалил Головина

Главный тренер «Монако»после победы в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:1) поделился впечатлениями от игры полузащитника

«Я знал, что у соперника очень хороший шестой номер Максанс Какре, способный быстро изменять игру. У Головина была важная роль — мешать полузащитнику "Лиона", способному многое перестроить в матче.

Мне также понравилась его атакующая игра с хорошими передачами и созданием моментов. Впервые он сыграл так много игр. Я вижу, как он физически растёт неделю за неделей.

Я очень доволен тем, что он показывает на поле, даже если ему ещё предстоит улучшить последние штрихи своей игры, что он и делает на тренировках», — приводит слова Клемана пресс-служба клуба.

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В текущем сезоне 26-летний россиянин провел девять матчей во всех турнирах и отметился результативной передачей.