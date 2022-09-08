«Цюрих» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийодержал гостевую победу над швейцарским(2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Канониры открыли счет на 16-й минуте. Прошла передача с левого фланга на Маркиньоса, который успел сыграть на опережении и в касание переправить сферу в сетку рамки противника

На 44-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти. Нкетиа в своей штрафной сфолил против оппонента. Мирлинд Криезиу отправил в левый нижний угол, сравняв счет.

А на 62-й минуте Маркиньос с правого края выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Эдди Нкетиа головой вонзил мяч в ближний угол ворот «Цюриха».

В другом матче группы А голландский «ПСВ Эндховен» на своем поле сыграл вничью с норвежским «Буде-Глимт» — 1:1.

Гости открыли счет на 44-й минуте. С левого края рванул чуть в центр нападающий Альберт Грёнбек, после чего хлестко пробил в дальний угол. По дуге сфера завалилась в правую «шестерку».

На 63-й минуте голландцы отыгрались. Гакпо на скорости убежал к воротам соперника и сумел переиграть голкипера в ближнем бою, уже заваливаясь в подкате на газон.

Календарь и таблица Лиги Европы

Группа А: 1. «Арсенал» — 3 очка, 2. «Буде -Глимт» — 1, 3. ПСВ — 1, 4. «Цюрих» — 0.

В следующем туре «Арсенал» примет дома нидерландский ПСВ, а «Цюрих» отправится в гости к норвежскому «Буде-Глимт». Обе игры состоятся 15 сентября.