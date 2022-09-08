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    «Арсенал» победил «Цюрих» в стартовом матче Лиги Европы

    «Цюрих» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал гостевую победу над швейцарским «Цюрихом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Канониры открыли счет на 16-й минуте. Прошла передача с левого фланга на Маркиньоса, который успел сыграть на опережении и в касание переправить сферу в сетку рамки противника

    На 44-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти. Нкетиа в своей штрафной сфолил против оппонента. Мирлинд Криезиу отправил в левый нижний угол, сравняв счет.

    А на 62-й минуте Маркиньос с правого края выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Эдди Нкетиа головой вонзил мяч в ближний угол ворот «Цюриха».

    В другом матче группы А голландский «ПСВ Эндховен» на своем поле сыграл вничью с норвежским «Буде-Глимт» — 1:1.

    Гости открыли счет на 44-й минуте. С левого края рванул чуть в центр нападающий Альберт Грёнбек, после чего хлестко пробил в дальний угол. По дуге сфера завалилась в правую «шестерку».

    На 63-й минуте голландцы отыгрались. Гакпо на скорости убежал к воротам соперника и сумел переиграть голкипера в ближнем бою, уже заваливаясь в подкате на газон.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Группа А: 1. «Арсенал» — 3 очка, 2. «Буде -Глимт» — 1, 3. ПСВ — 1, 4. «Цюрих» — 0.

    В следующем туре «Арсенал» примет дома нидерландский ПСВ, а «Цюрих» отправится в гости к норвежскому «Буде-Глимт». Обе игры состоятся 15 сентября.

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