В «Лукойле» определились с новым руководителем «Спартака»

после покупки 100 процентов акцийопределились, кто будет руководить столичным футбольным клубом.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Матыцын (справа) Фото: sportrbc.ru

Как сообщает «Матч ТВ», должность президента клуба и, вероятно, председателя совета директоров займет первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

Отмечается, что он был близок к «Спартаку» на протяжении всех лет правления Леонида Федуна, но публично на футбольные темы не говорил.

Также вместе с Матыцыным на одну из руководящих должностей в клуб придет еще один человек из «Лукойла».

Евгений Мележиков сохранит за собой пост генерального директора клуба. Коммерческий блок и пресс-службу в «Лукойле» также решили не менять.

22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.