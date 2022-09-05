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    В «Лукойле» определились с новым руководителем «Спартака»

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    В «Лукойле» после покупки 100 процентов акций «Спартака» определились, кто будет руководить столичным футбольным клубом.

    Александр Матыцын (справа)
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    Александр Матыцын (справа)

    Как сообщает «Матч ТВ», должность президента клуба и, вероятно, председателя совета директоров займет первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

    Отмечается, что он был близок к «Спартаку» на протяжении всех лет правления Леонида Федуна, но публично на футбольные темы не говорил.

    Также вместе с Матыцыным на одну из руководящих должностей в клуб придет еще один человек из «Лукойла».

    Евгений Мележиков сохранит за собой пост генерального директора клуба. Коммерческий блок и пресс-службу в «Лукойле» также решили не менять.

    22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.

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