В «Лукойле» определились с новым руководителем «Спартака»

Как сообщает «Матч ТВ», должность президента клуба и, вероятно, председателя совета директоров займет первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.
Отмечается, что он был близок к «Спартаку» на протяжении всех лет правления Леонида Федуна, но публично на футбольные темы не говорил.
Также вместе с Матыцыным на одну из руководящих должностей в клуб придет еще один человек из «Лукойла».
Евгений Мележиков сохранит за собой пост генерального директора клуба. Коммерческий блок и пресс-службу в «Лукойле» также решили не менять.
22 августа компания «Лукойл» сообщила о приобретении 100 процентов акций «Спартака», а также стадиона «Открытие Банк Арена». После этого Леонид Федун покинул посты председателя совета директоров и президента клуба.