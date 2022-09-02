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    Орлов: На Кипре хороший футбол — как раз для Кокорина

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход Александра Кокорина в кипрский «Арис».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Кокорин продолжит карьеру в "Арисе". Хочу пожелать ему успехов, чтобы он там себя проявил. На Кипре хороший футбол — как раз для него. Пусть он как-то использует свой талант.

    Мелковато? Послушайте, сегодня он никакой! Как футболист не ценится. У него нет выбора. Позвали в "Арис" — поехал.

    Между прочим, я вам как-то сказал, что ему надо было из "Спартака" возвращаться в "Сочи". Вот это его команда. Там Нобоа, другие партнеры, которые находили бы его передачами. Тренер Федотов. Он бы попал в свою игру. А Кокорин думал о другом... Мол, главное уехать в Италию. И что получилось? Потерял два года уже. Футбол не обманешь. Если ты являешься в европейской стране легионером, то должен превосходить местных игроков и носится по полю. Иначе болельщики тебя не поймут.

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    • Дзюба забил в Турции в первом матче, а во второй встрече его уже назвали худшим игроком... Почему? У него не было игровой практики, не хватало тренировочной работы в последнее время. Это сейчас высветилось», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Кокорин будет выступать за «Арис» на правах аренды до конца сезона-2022/2023.

    Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

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