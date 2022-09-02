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    АПЛ: Итоги 5-го тура

    5 матчей — 5 побед. Лучший результат в начале чемпионата у лондонского «Арсенала». Остановить «канониров» постарается набравший ход «Манчестер Юнайтед». Самое интересное о 5 игровом дне и о перспективах команд на следующий тур.

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    Фрагмент матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в Топ-5 АПЛ
    Лидерство в АПЛ 3-й тур подряд удерживает «Арсенал». «Ман Сити» соблюдает дистанцию и не отпускает лондонцев в отрыв. «Тоттенхэм» теряет очки но сохраняет 3-ю строчку. К призовой тройке уверенно подбираются клубы, которые провалили старт чемпионата — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

    Изменения в турнирной таблице

    Главные действующие лица 5-го тура — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Гранды английского футбола врываются в Топ-6 клубов АПЛ.

    Начнём с «Манчестера». «Красные дьяволы» за 3 тура взлетели в турнирной таблице аж на 15 строчек. Было — 20 место. Стало — 5. Впечатляющий результат.

    «Ливерпуль» кардинально подправил ситуацию в «турнирке». Футболисты Юргена Клоппа добились двух побед подряд. Таким образом из нижней части турнирной таблицы «мерсисайдцы» поднялись на 6 место.

    Календарь и таблица АПЛ

    Из топовых клубов АПЛ — одно разочарование несёт «Челси». В последних матчах команда потерпела пару поражений не от самых именитых, а главное — не от прямых конкурентов в битве за самые высокие места. О титуле чемпиона пока и речи не идёт. «Аристократы» скатились к нижней части турнирной таблицы — на 10 место.

    В актив 5-й тур себе могут занести ещё 5 команд, которая пошли вверх: «Фулхэм» (с 11-го на 8-е), «Саутгемптон» (с 13-го на 9-е), «Вест Хэм» (с 16-го на 14-е), «Борнмут» (с 17-го на 16-е), «Эвертон» (с 18-го на 17-е).

    Падение вниз после игрового дня прочувствовали на себе «Лидс» (с 5-го на 7-е), «Брентфорд» (с 10-го на 11-е), «Ньюкасл» (с 7-го на 12-е), «Кристал Пэлас» (с 12-го на 13-е), «Ноттингем Форест» (с 14-го на 15-е) и «Астон Вилла»(с 15-го на 19-е).

    Без осечки

    В этом сезоне победы одну за другой «клепает» «Арсенал». Лондонский клуб в 5 матчах одержал 5 побед. «Канониры» набрали 15 очков, однако комфортно себя на троне чувствовать пока не могут.

    В минувшем туре «канониры» буквально вырвали победу у одного из аутсайдеров АПЛ — «Астон Виллы» (2:1).

  • «Арсенал» одержал пятую победу подряд в АПЛ
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    • На 30-й минуте встречи «Арсенал» вывел вперёд Габриэль Жезус. Минимальное преимущество лондонцев держалось до 74-й минуты поединка. Пока Дуглас Луис не закрутил мяч после розыгрыша углового.

    Футболисты «Арсенала» увидели в эпизоде нарушение во вратарской на кипере Рамздейле. На помощь пришла система ВАР. Арбитр встречи фола в эпизоде не рассмотрел и засчитал взятие ворот.

    Мартин Эдегор, игрок «Арсенала»
    globallookpress.com

    «Львы» радовались недолго. Спустя 3 минуты решающее слово осталось за «Арсеналом». Победный гол забил Габриэл Мартинелли.

    Ранее лондонскому клубу удалось обыграть «Фулхэм» (2:1), «Борнмут» (3:0), «Лестер» (4:2) и «Кристал Пэлас» (2:0).

    А «Астон Вилла» в свою очередь рухнула в зону вылета. Команда расположилась на 19-м месте с 3 набранными баллами.

    Идти в одном потоке

    Цель №1 — для действующего чемпиона Англии. «Манчестер Сити» уже позволил себе допустить осечку в этом сезоне — гостевая ничья в 3-м туре с «Ньюкаслом». Терять очки команда из Манчестера не может себе больше позволить.

    МС в этом сезоне набрал 13 очков и идёт на 2-м месте. Чтобы не отпустить «Арсенал» в свободное плавание команде Хосеп Гвардиолы приходится добиваться побед в каждом туре.

    «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    Так в 5-м туре «небесно-голубые» разгромили «Ноттингем Форест» (6:0). Хет-трик оформил Эрлинг Холанн, дубль — у Хулиана Альвареса, плюс ещё один гол забил Жуан Канселу.

    После этого поражения «Ноттингем Форест» потерял одну позицию в турнирной таблице. Команда с 14-го места опустилась на 15-е.

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    • «Манчестер Сити» закрепился на 2-м месте. Игроки МС увеличили преимущество над «Тоттенхэмом» до 2 очков и сохранили такое же отставание в баллах от лондонского «Арсенала».

    В активе «Ман Сити» также победы над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (4:0) и «Кристал Пэлас» (4:2).

    Сохранить лицо

    Если до матча 5-го тура «Тоттенхэм» мог рассчитывать на 1 место, то этот шанс не предоставится «шпорам», как минимум ещё два тура.

    Лондонский клуб упустил важную победу в поединке с «Вест Хэмом» (1:1). «Молотобойцев» на 55-й минуте встречи спас Томаш Соучек. Благодаря этому голу «Вест Хэм» набрал 4 очко и отдалился от зоны вылета.

    Томаш Соучек, игрок «Вест Хэма»
    globallookpress.com

    Для «Тоттенхэма» — это 2 ничья в чемпионате. В одной из главных битв сезона был зафиксирован мир с «Челси» (2:2). А еще футболисты Антонио Конте одержали 3 победы над «Вулверхэмптоном» (1:0), «Ноттингем Форест» (2:0) и «Саутгемптоном» (4:1).

    «Тоттенхэм» после 5 матчей набрал 11 очков. Главное сейчас «шпорам» сохранить лицо и не подпустить к себе набравших ход МЮ и «Ливерпуль».

    Среди грандов АПЛ

    Где-то на 4-м месте английского первенства затерялся «Брайтон». «Чайки» удивляют своей результативностью. Место в Топе, скорее всего дело временное.

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    • Вероятнее всего футболисты «Брайтона» не выдержат бешенного темпа с грандами АПЛ. Чемпионат — длинная дистанция. И скорее, всего клуб сойдёт с пути.

    Матч 5-го тура «Брайтон» проиграл «Фулхэму» (1:2) — первое поражение в сезоне. До этого были 3 победы и 1 ничья. Как итог — 10 очков в турнирной таблице. Чего только стоит виктория в стартовом туре над МЮ на Олд Траффорд со счётом 2:1.

    Мощь «красных дьяволов»

    Ещё 3 тура назад в них никто не верил. «Манчестер Юнайтед» начал чемпионат с двух поражений от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

    С 3-го тура АПЛ «красные дьяволы» стали оправдывать своё имя на футбольном поле. Команду словно подменили. МЮ одержал уверенную победу над «Ливерпулем» (2:1). Этот успех поднял «Манчестер Юнайтед» с 20-го на 14 место.

    Эрик тен Хаг, наставник «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    Дальше — больше. Команда Эрика тен Хага добилась виктории в двух гостевых поединках с одинаковым счётом 1:0. В итальянском стиле сначала был повержен «Саутгемптон», затем «Лестер». Так команда стала взбираться вверх вплоть до 5 места. У МЮ в активе 9 очков.

    «Лестер» к слову, терпит бедствие в английской Премьер-лиге. «Лисы» замыкают чемпионат с 1 набранным очком.

    Сила воли «Ливерпуля»

    «Мерсисайдцы» в драматичном матче вырвали победу у «Ньюкасла» (2:1). «Ливерпуль» разбил сердце «сорокам» на 98-й минуте встречи. Решающий гол в самой концовке забил Фабиу Карвалью.

    Хотя сценарий игры начинался не в пользу клуба Юргена Клоппа. В первом тайме за «Ньюкасл» забил Александр Исак. Это мог бы быть бенефис одного футболиста. Если бы не офсайд в момент второго гола новобранца «сорок». Дубль Исака — отменили. «Ливерпуль» перехватил инициативу.

    После перерыва хозяева смогли сравнять счёт благодаря Роберто Фирмино. Казалось, «Ливерпулю» не видать победы в этой встрече. «Ньюкасл» изо всех сил тянул время, но один точный удар вышедшего на замену Карвалью обнулил все старания соперника.

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    • «Ливерпуль» добился второй победы подряд в сезоне. Ранее команда Клоппа разорвала на мелкие кусочки «Борнмут» (9:0). Пока самый крупный результат в этом сезоне АПЛ.

    «Мерсисайдцы» набрали 8 очков и поднялись на 6 место в турнирной таблице. А вот «Ньюкасл» вместо 5 места может довольствоваться 12-й позицией.

    Неуверенность «Челси»

    10 место и 7 очков. Речь о «Челси». Команда Томаса Тухеля уже потерпела 2 поражение в чемпионате. Была неожиданная осечка от «Лидса» (0:3) в 3-м туре.

    Теперь «аристократы» потерпели неудачу в матче с «Саутгемптоном» (1:2) и тоже на выезде. «Челси» к 5-му туру английского чемпионата можно назвать домашней командой.

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    • 4 очка из 7 лондонцы набрали именно в родных стенах. Это и ничья с «Тоттенхэмом» (2:2), это и победа над «Лестером» (2:1).

    Единственную победу в гостях «Челси» одержал в 1-м туре. На выезде были обыграны «ириски» из «Эвертона» со счётом 1:0.

    МЮ vs «Арсенал»

    Главная афиша 6-го тура АПЛ. 4 сентября «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал». Центральная битва игрового дня обещает быть жаркой. У МЮ много плюсов: фактор домашнего поля, «красные дьяволы» могут продлить победную серию до 4-х матчей, а самое главное «Манчестер» может притормозить лидера и сократить отставание до 3-х очков.

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    У «Арсенала» — есть свои преимущества. Клуб со 100% показателем возглавляет АПЛ. Команда в этом сезоне ни разу не сыграла вничью и не потерпела поражения. Но известно одно. Серия одной из команд точно прервётся.

    Все прогнозы на АПЛ

    В 6-м туре ожидаем ливерпульское дерби. «Эвертон» дома примет «Ливерпуль». «Тоттенхэм» попытается обыграть «Фулхэм». Ну а «Челси» взять 3 очка при собственных болельщиках у «Вест Хэма».

    Матчи 6-го тура чемпионата Англии пройдут 3 и 4 сентября.

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