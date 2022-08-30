«Кристал Пэлас» — «Брентфорд»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче был открыт хозяевами на 59-й минуте. Уилфрид Заха получил мяч на фланге, сместился в центр, расшатал финтом защитника и красивым обводящим ударом отправил снаряд точно в дальнюю девятку.

На 88-й минуте «Брентфорд» отыгрался. Подхватил мяч на левой бровке Янельт и вырезал идеальный пас на линию вратарской, где Йоан Висса оторвался от опеки и головой вколотил мяч под перекладину.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Брентфорд 1:0 Голы: 1:0 Уилфрид Заха (59'), 1:1 Йоан Висса (88') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Джоэл Уорд, Джеффри Шлупп (Лука Миливоевич, 76'), Шейк Омар Траоре, Эберечи Эзе (Джордан Айю, 76'), Майкл Олисе (Тайрик Митчелл, 80'), Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 54'), Уилфрид Заха Брентфорд: Кин Льюис-Поттер (Josh Dasilva, 68'), Айван Тони, Брайан Мбемо (Фрэнк Аниика, 68'), Матиас Йенсен (Йоан Висса, 79'), Шандон Баптист (Миккель Дамсгор, 68'), Витали Янельт, Рико Генри, Бен Ми, Матиас Йоргенсен, Аарон Хики (Саман Годдос, 79'), Дэвид Райа Предупреждения: Аарон Хики (71'), Айван Тони (83')

После этого матча «Брентфорд» с 6 очками на 9-м месте в таблице АПЛ, а «Кристал Пэлас» на 12-м с пятью очками.