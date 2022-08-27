ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шериф» — «Пюник». Квалификация Лиги Европы Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков
  • 18:57
    • Хет-трик Холанна помог «Ман Сити» одержать волевую победу над «Кристал Пэласом»
  • 18:55
    • «Ливерпуль» отгрузил девять мячей «Борнмуту», у Фирмино дубль и три ассиста
  • 21:28
    • «Бавария» спаслась от поражения в матче с гладбахской «Боруссией»
  • 21:28
    • «Арсенал» вырвал победу у «Фулхэма»
  • 20:25
    • «Реал Сосьедад» минимально обыграл «Эльче» на выезде
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» минимально обыграл «Эльче» на выезде

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Эльче Реал Сосьедад
    «Эльче» на своем поле сыграл с «Реалом Сосьедадом» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте встречи, Браис Мендес получил передачу, которую сделал Мартин Субименди и нанес идеальный удар в нижний угол ворот, сделав счет 0:1.

    На 34-й минуте матча у «Реала Сосьедада» была возможность удвоить преимущество, но Микель Мерино не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Реал Сосьедад 0:1
    Гол: 0:1 Брайс Мендес (20') Эльче: Edgar Badía, Поль Лирола (Элибельтон Паласиос, 46'), Энсо Роко, Педро Бигас, Хоан Мохика, Алекс Кольядо, Омар Маскарель (Кина, 78'), Херард Гумбау (Raúl Guti, 46'), Тете Моренте, Рохер (Пере Милья, 61'), Эсекьель Понсе (Лукас Бое, 61') Реал Сосьедад: Мохамед-Али Чо (Jon Karrikaburu, 60'), Take, Давид Сильва (Асьер Ильярраменди, 78'), Микель Мерино, Мартин Субименди, Брайс Мендес, Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Игор Субельдия (Ариц Элустондо, 61'), Андони Горосабель (Хон Пачеко, 88'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Херард Гумбау (10'), Тете Моренте (30'), Микель Мерино (45 + 2'), Игор Субельдия (49'), Хоан Мохика (79'), Jon Karrikaburu (86')

    «Реал Сосьедад» поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 6 очков, а «Эльче» располагается на 18-м месте с 1 баллом в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» выиграет в Екатеринбурге с разгромным счетом?
  • «Урал» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть кризисное «Торпедо»?
  • «Торпедо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Сможет ли «Сантос» выиграть на поле «Куябы»?
  • «Куяба» — «Сантос». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.51
  • Экспресс дня 28 августа
  • Завтра в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Куяба — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ботафого — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Касаткина — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры