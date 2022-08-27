«Реал Сосьедад» минимально обыграл «Эльче» на выезде

на своем поле сыграл св рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте встречи, Браис Мендес получил передачу, которую сделал Мартин Субименди и нанес идеальный удар в нижний угол ворот, сделав счет 0:1.

На 34-й минуте матча у «Реала Сосьедада» была возможность удвоить преимущество, но Микель Мерино не смог реализовать пенальти.

Футбол. Испания. Примера Эльче — Реал Сосьедад 0:1 Гол: 0:1 Брайс Мендес (20') Эльче: Edgar Badía, Поль Лирола (Элибельтон Паласиос, 46'), Энсо Роко, Педро Бигас, Хоан Мохика, Алекс Кольядо, Омар Маскарель (Кина, 78'), Херард Гумбау (Raúl Guti, 46'), Тете Моренте, Рохер (Пере Милья, 61'), Эсекьель Понсе (Лукас Бое, 61') Реал Сосьедад: Мохамед-Али Чо (Jon Karrikaburu, 60'), Take, Давид Сильва (Асьер Ильярраменди, 78'), Микель Мерино, Мартин Субименди, Брайс Мендес, Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Игор Субельдия (Ариц Элустондо, 61'), Андони Горосабель (Хон Пачеко, 88'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Херард Гумбау (10'), Тете Моренте (30'), Микель Мерино (45 + 2'), Игор Субельдия (49'), Хоан Мохика (79'), Jon Karrikaburu (86')

«Реал Сосьедад» поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 6 очков, а «Эльче» располагается на 18-м месте с 1 баллом в активе.