«МЮ» заплатит «Реалу» за Каземиро 60+10 млн евро. Сделка будет оформлена в ближайшие дни

Полузащитник мадридского «Реала»в ближайшие несколько дней станет игроком

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «МЮ» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.

Еще 10 миллионов «Королевский клуб» может получить в виде бонусов.

Контракт Каземиро с «МЮ» будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезона.

Отмечается, что Каземиро, скорее всего, не успеет сыграть за «МЮ» в предстоящем матче с «Ливерпулем», который пройдет в понедельник, 22 августа.

В случае продажи Каземиро «Реал» до закрытия летнего трансферного окна попытается приобрести бразильского полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

Ранее сообщалось, что Каземиро может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.