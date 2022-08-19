«МЮ» заплатит «Реалу» за Каземиро 60+10 млн евро. Сделка будет оформлена в ближайшие дни

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «МЮ» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.
Еще 10 миллионов «Королевский клуб» может получить в виде бонусов.
Контракт Каземиро с «МЮ» будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезона.
Отмечается, что Каземиро, скорее всего, не успеет сыграть за «МЮ» в предстоящем матче с «Ливерпулем», который пройдет в понедельник, 22 августа.
В случае продажи Каземиро «Реал» до закрытия летнего трансферного окна попытается приобрести бразильского полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.
Ранее сообщалось, что Каземиро может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.