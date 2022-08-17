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    Стало известно, какие клубы рассматривают вариант с подписанием Роналду

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    У Криштиану Роналду осталось всего лишь два варианта продолжения карьеры.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Роналду по-прежнему настроен покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия текущего трансферного окна.

    37-летний португалец не хочет пропускать сезон в Лиге чемпионов. «МЮ», как известно, будет играть в Лиге Европы.

    По информации AS, осталось лишь два клуба, которые готовы рассмотреть вариант с подписанием Роналду. Речь идет о дортмундской «Боруссии» и лиссабонском «Спортинге».

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    «Спортинг» — клуб, в котором Роналду начинал профессиональную карьеру. В новом сезоне лиссабонская команда сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» может расторгнуть контракт с Роналду.

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