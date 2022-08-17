Стало известно, какие клубы рассматривают вариант с подписанием Роналду

осталось всего лишь два варианта продолжения карьеры.

Роналду по-прежнему настроен покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия текущего трансферного окна.

37-летний португалец не хочет пропускать сезон в Лиге чемпионов. «МЮ», как известно, будет играть в Лиге Европы.

По информации AS, осталось лишь два клуба, которые готовы рассмотреть вариант с подписанием Роналду. Речь идет о дортмундской «Боруссии» и лиссабонском «Спортинге».

«Боруссия» продолжает искать замену Себастьяну Аллеру, несмотря на то, что не так давно подписала Антони Модеста. В немецком клубе считают, что этого будет недостаточно.

«Спортинг» — клуб, в котором Роналду начинал профессиональную карьеру. В новом сезоне лиссабонская команда сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «МЮ» может расторгнуть контракт с Роналду.