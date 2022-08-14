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    Sky Sports: «МЮ» может расторгнуть контракта с Роналду, если он не изменит поведение

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    «Манчестер Юнайтед» моет расторгнуть контракт с португальским вингером Криштиану Роналду, утверждает Sky Sports.

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    По данным издания, в клубе хотят увидеть изменения в отношении игрока к делу. Если этого не произойдет, клуб может рассмотреть возможность разрыва соглашения.

    Контракт 37-летнего Роналду с «МЮ» действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

    Ранее сообщалось, что португалец хочет покинуть клуб ради возможности играть в Лиге чемпионов.

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    • В двух матчах сезона, которые завершились поражениями «МЮ», у Роналду нет результативных действий.

    После разгрома от «Брентфорда» (0:2) во втором туре Криштиану отказался пожать руку главному тренеру Эрику тен Хагу.

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