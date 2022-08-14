Sky Sports: «МЮ» может расторгнуть контракта с Роналду, если он не изменит поведение

По данным издания, в клубе хотят увидеть изменения в отношении игрока к делу. Если этого не произойдет, клуб может рассмотреть возможность разрыва соглашения.
Контракт 37-летнего Роналду с «МЮ» действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.
Ранее сообщалось, что португалец хочет покинуть клуб ради возможности играть в Лиге чемпионов.
В двух матчах сезона, которые завершились поражениями «МЮ», у Роналду нет результативных действий.
После разгрома от «Брентфорда» (0:2) во втором туре Криштиану отказался пожать руку главному тренеру Эрику тен Хагу.