Sky Sports: «МЮ» может расторгнуть контракта с Роналду, если он не изменит поведение

«Манчестер Юнайтед» моет расторгнуть контракт с португальским вингером Криштиану Роналду, утверждает Sky Sports.

По данным издания, в клубе хотят увидеть изменения в отношении игрока к делу. Если этого не произойдет, клуб может рассмотреть возможность разрыва соглашения.

Контракт 37-летнего Роналду с «МЮ» действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что португалец хочет покинуть клуб ради возможности играть в Лиге чемпионов.

В двух матчах сезона, которые завершились поражениями «МЮ», у Роналду нет результативных действий.

После разгрома от «Брентфорда» (0:2) во втором туре Криштиану отказался пожать руку главному тренеру Эрику тен Хагу.