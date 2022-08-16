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    Роналду по-прежнему настроен покинуть «МЮ» до конца лета. Клуб не хочет продавать португальца

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    Криштиану Роналду рассчитывает покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации Фабрицио Романо, известный агент Жорже Мендеш продолжает искать команду для 37-летнего португальца.

    При этом позиция «МЮ» не изменилась — клуб не хочет продавать Роналду.

    Криштиану по-прежнему хочет перейти в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

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    • Ранее Мендешу не удалось договориться о трансфере Роналду с «Баварией», «Атлетико», «Челси» и «Наполи».

    Напомним, «МЮ» начал сезон в АПЛ с двух поражений — от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).

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