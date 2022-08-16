Роналду по-прежнему настроен покинуть «МЮ» до конца лета. Клуб не хочет продавать португальца

рассчитывает покинутьдо закрытия летнего трансферного окна.

По информации Фабрицио Романо, известный агент Жорже Мендеш продолжает искать команду для 37-летнего португальца.

При этом позиция «МЮ» не изменилась — клуб не хочет продавать Роналду.

Криштиану по-прежнему хочет перейти в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

Ранее Мендешу не удалось договориться о трансфере Роналду с «Баварией», «Атлетико», «Челси» и «Наполи».

Напомним, «МЮ» начал сезон в АПЛ с двух поражений — от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4).