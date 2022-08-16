«Буде-Глимт» — «Динамо» Загреб: счет 1:0, обзор гола

Единственный гол забил Амаль Пеллегрино на 37 минуте поединка.
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Будё-Глимт — Динамо З 1:0
Гол: 1:0 Амаль Пеллегрино (37') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Альфонс Сампстед, Isak Helstad Amundsen, Marius Hoibraten, Брис Вембангомо, Уго Ветлесен, Elias Kristoffersen Hagen (Albert Gronbaek, 81'), Ульрик Салтнес, Joel Mvuka (Джилберт Кумсан, 81'), Lars-Jorgen Salvesen (Рунар Эспейор, 68'), Амаль Пеллегрино Динамо З: Ральф Ферман (Бруно Петкович, 46'), Мислав Оршич (Махир Эмрели, 69'), Мартин Батурина (Амер Гояк, 77'), Дарио Шпикич (Лука Иванушец, 46'), Йосип Мишич, Ариян Адеми, Роберт Любичич, Расмус Лауритсен, Бошко Шутало, Стефан Ристовски, Доминик Ливакович Предупреждения: Йосип Мишич (52'), Эмир Дилавер (87')
Россиянин Никита Хайкин стоял в воротах победителей с первых минут, несмотря на то, что получил повреждение в матче с «Жальгирисом».
Ответная игра между командами состоится 24 августа в Загребе.