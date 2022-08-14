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    Хави: Это разочарование, но мы просим набраться терпения

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    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итог ничейного матча с «Райо Вальекано» (0:0) в стартовом туре Ла Лиги-2022/23.

    Хави
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    Хави

    «Понимаю разочарование, на нас возлагали большие надежды. Мы должны тщательно проанализировать игру, совершенствоваться, продолжать верить в модель и дальше работать.

    "Райо" защищался очень хорошо. Нам было трудно создавать моменты. Очень жаль, потому что мы хотели показать болельщикам, что мы на правильном пути. Это разочарование, но мы просим набраться терпения», — цитирует Хави Marca.

    Во 2-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Реал Сосьедада». Матч запланирован на 21 августа.

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