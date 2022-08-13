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    Определены номинантки на «Золотой мяч» среди женщин

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    Журнал France Football огласил список из 20 футболисток, которые претендуют на получение награды «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

    Алексия Путельяс
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    Алексия Путельяс

    Список номинанток на приз лучшей футболистке мира выглядит так:

    Сельма Баша («Лион»), Фридолина Рольфё («Бавария»), Вивианне Мидема («Арсенал»), Люси Бронз («Барселона»), Сэм Керр («Челси»), Кристиана Эндлер («Лион»), Лена Обердорф («Вольфсбург»), Кадидиату Диани («ПСЖ»), Катарина Макарио («Лион»), Алексия Путельяс («Барселона»), Александра Попп («Вольфсбург»), Айтана Бонмати («Барселона»), Венди Ренар («Лион»), Алекс Морган («Орландо Прайд»), Бет Мид («Арсенал»), Асисат Ошоала («Барселона»), Мари-Антуанетт Катото («ПСЖ»), Милли Брайт («Челси»), Тринити Родман («Вашингтон Спирит»), Ада Хегерберг («Лион»).

    Действующей обладательницей трофея является полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.

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