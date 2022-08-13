Определены номинантки на «Золотой мяч» среди женщин

Алексия Путельяс Фото: globallookpress.com
Список номинанток на приз лучшей футболистке мира выглядит так:
Сельма Баша («Лион»), Фридолина Рольфё («Бавария»), Вивианне Мидема («Арсенал»), Люси Бронз («Барселона»), Сэм Керр («Челси»), Кристиана Эндлер («Лион»), Лена Обердорф («Вольфсбург»), Кадидиату Диани («ПСЖ»), Катарина Макарио («Лион»), Алексия Путельяс («Барселона»), Александра Попп («Вольфсбург»), Айтана Бонмати («Барселона»), Венди Ренар («Лион»), Алекс Морган («Орландо Прайд»), Бет Мид («Арсенал»), Асисат Ошоала («Барселона»), Мари-Антуанетт Катото («ПСЖ»), Милли Брайт («Челси»), Тринити Родман («Вашингтон Спирит»), Ада Хегерберг («Лион»).
Действующей обладательницей трофея является полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.