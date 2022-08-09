Клеман высказался об ответном матче «Монако» с ПСВ в Лиге чемпионов

Главный тренер «Монако»поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ.

«У нас все в полном порядке с уверенностью в себе! Но помимо уверенности в своих силах в таких матчах требуется конвертировать свои опасные моменты в забитые мячи. В ПСВ собраны очень сильные игроки, они это показали, забив пять голов в ворота "Аякса" в финале Суперкубка Нидерландов.

Они также забили четыре мяча в последнем туре чемпионата. Мы уверены в себе на все 100%. В игре со "Страсбуром" наша команда показала, что готова к матчам такого калибра. Все игроки вовлечены в процесс и готовы справиться с поставленной задачей», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.