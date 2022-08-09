Во вторник, 9 августа, «ПСВ Эйндховен» примет на своем поле «Монако» в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч на арене «Филипс» начнется в 21:30 мск. «ПСВ» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСВ Эйндховен»

«ПСВ Эйндховен» завершил прошлый сезон в Эредивизии на 2-м месте, а в Лиге конференций проиграл в четвертьфинале «Лестеру» (0:0, 1:2).

В межсезонье клуб провел контрольные матчи с испанскими «Бетисом» (2:1) и «Вильярреалом» (2:1), ФК «Эйндховеном» (5:0), бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и немецкой «Арминией Билефельд» (0:4).

Коэффициенты матча ПСВ — Монако 1 2.30 X 3.60 2 2.95 Ставка

Под руководством Руда ван Нистелроя, сменившего летом Рогера Шмидта, ПСВ открыл сезон боевой победой в Амстердаме над «Аяксом» (5:3) в матче за Суперкубок страны.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В первом матче с «Монако» красно-белые открыли счет до перерыва, но упустили победу на последних минутах — 1:1, а затем в стартовом матче Эредивизии разгромили дома «Эммен» (4:1).

«Монако»

Подопечные Филиппа Клемана в прошлом сезоне сумели зацепиться за Лигу чемпионов, финишировав на третьей строчке в Лиге 1, всего на 3 очка обогнав «Ренн».

Летом команду покинул полузащитник Жан-Эд Ахолу, пришли вратарь Тома Дидийон («Серкль Брюгге»), нападающие Брил Эмболо («Боруссия» М) и Такуми Минамино («Ливерпуль»).

В межсезонье «Монако» провел пять контрольных матчей: с венской «Аустрией» (2:2), «Портимоненсе» (0:0), миланским «Интером» (2:2), «Порту» (1:2) и «Саутгемптоном» (1:2).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Уйдя от поражения в первом матче с ПСВ, монегаски в стартовом матче Лиги 1 переиграли на выезде «Страсбург» — 2:1

Прогноз и ставка

На победу «ПСВ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.29, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Монако» — 3.05.

На проход ПСВ дают коэффициент 1.71, а на успех «Монако» — 2.15.

Команды встречались в групповом этапе Лиги Европы в 2021 году — ПСВ проиграл дома 1:2 и сыграл вничью на выезде 0:0.

Эйндховенский клуб успешно и результативно начал сезон, и был близок к победе в первом матче. Прогноз: ПСВ не проиграет верховой матч .