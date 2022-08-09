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    ПСВ оставит Головина без Лиги чемпионов?

    «ПСВ» — «Монако». Ставка (к. 2.03) и прогноз на Лигу чемпионов 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «ПСВ» — «Монако»
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    «ПСВ» — «Монако»
    Во вторник, 9 августа, «ПСВ Эйндховен» примет на своем поле «Монако» в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч на арене «Филипс» начнется в 21:30 мск. «ПСВ» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Августа 2022 года
    ПСВ
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  ПСВ 21:30 Монако Монако
  • Монако
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    «ПСВ Эйндховен»

    «ПСВ Эйндховен» завершил прошлый сезон в Эредивизии на 2-м месте, а в Лиге конференций проиграл в четвертьфинале «Лестеру» (0:0, 1:2).

    В межсезонье клуб провел контрольные матчи с испанскими «Бетисом» (2:1) и «Вильярреалом» (2:1), ФК «Эйндховеном» (5:0), бельгийским «Серкль Брюгге» (2:2) и немецкой «Арминией Билефельд» (0:4).

    Коэффициенты матча ПСВ — Монако

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
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    Под руководством Руда ван Нистелроя, сменившего летом Рогера Шмидта, ПСВ открыл сезон боевой победой в Амстердаме над «Аяксом» (5:3) в матче за Суперкубок страны.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом матче с «Монако» красно-белые открыли счет до перерыва, но упустили победу на последних минутах — 1:1, а затем в стартовом матче Эредивизии разгромили дома «Эммен» (4:1).

    «Монако»

    Подопечные Филиппа Клемана в прошлом сезоне сумели зацепиться за Лигу чемпионов, финишировав на третьей строчке в Лиге 1, всего на 3 очка обогнав «Ренн».

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    В межсезонье «Монако» провел пять контрольных матчей: с венской «Аустрией» (2:2), «Портимоненсе» (0:0), миланским «Интером» (2:2), «Порту» (1:2) и «Саутгемптоном» (1:2).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Уйдя от поражения в первом матче с ПСВ, монегаски в стартовом матче Лиги 1 переиграли на выезде «Страсбург» — 2:1

    Прогноз и ставка

    На победу «ПСВ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.29, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Монако» — 3.05.

    На проход ПСВ дают коэффициент 1.71, а на успех «Монако» — 2.15.

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    Команды встречались в групповом этапе Лиги Европы в 2021 году — ПСВ проиграл дома 1:2 и сыграл вничью на выезде 0:0.

    Эйндховенский клуб успешно и результативно начал сезон, и был близок к победе в первом матче. Прогноз: ПСВ не проиграет верховой матч.

    Обе команды много забивают на старте сезона. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.61 и ТБ 2,5 за 1.73.

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    «ПСВ» — «Монако»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. ПСВ оставит Головина без Лиги чемпионов?
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