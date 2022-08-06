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    «Краснодар» — «Локомотив»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Московский «Локомотив» потерпел выездное поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 78-й минуте. Кристиан Рамирес совершил ускорение и из-за пределов штрафной мощно выстрелил в левый угол. Мяч угодил в штангу и рикошетом от неё заскочил в цель. Худяков даже коснулся мяча кончиками пальцев, но спасти «Локомотив» не сумел.

    На 84-й минуте Олакунле Олусегун сумел завладеть мячом в центре поля и убежать один на один с Худяковым. Нигериец убежал от всех оппонентов, ворвался в штрафную и очень хладнокровно пробил между ног вратарю.

    А уже в компенсированное время «быки» оформили разгром. Снова Олусегун почти с центра поля убежал на свидание с Худяковым, и снова не оставил голкиперу «Локомотива» ни малейшего шанса.

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