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    Смородская: Гасперини извел Миранчука. И не пустил в «Торино»

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини заблокировал переход Алексея Миранчука в «Торино».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «То, что творит Гасперини, — безобразие. Игроки у него — рабы. Просто безобразие! Не ставит Миранчука в состав. Извел парня, извел! И не пустил в "Торино".

    Я очень расстроена. Я думаю, что у Алексея есть все шансы заиграть в "Торино", если ему доверяет тренер», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может быть арендован «Торино» на сезон с правом выкупа. Напомним, российский полузащитник перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива».

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