«Челси» может выкупить у «Барселоны» Обамеянга

Нападающий «Барселоны»может вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, Обамеянг попал в список трансферных целей «Челси».

Лондонский клуб до конца лета планирует приобрести еще одного нападающего в связи с возможным уходом из команды Тимо Вернера.

Отмечается, что «Челси» уже общался с представителями Обамеянга, но пока не обращался с этим вопросом к «Барселоне».

Обамеянг перешел в «Барселону» в середине прошлого сезона после того, как расторг контракт с лондонским «Арсеналом». В 17-ти матчах Ла Лиги габонец забил 11 мячей.