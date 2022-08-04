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    «Челси» может выкупить у «Барселоны» Обамеянга

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    Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, Обамеянг попал в список трансферных целей «Челси».

    Лондонский клуб до конца лета планирует приобрести еще одного нападающего в связи с возможным уходом из команды Тимо Вернера.

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    • Отмечается, что «Челси» уже общался с представителями Обамеянга, но пока не обращался с этим вопросом к «Барселоне».

    Обамеянг перешел в «Барселону» в середине прошлого сезона после того, как расторг контракт с лондонским «Арсеналом». В 17-ти матчах Ла Лиги габонец забил 11 мячей.

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