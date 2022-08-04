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    «Партизан» проиграл кипрскому АЕКу в матче 3-го раунда отбора ЛЕ

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    Кипрский АЕК из Ларнаки одержал домашнюю победу над белградским «Партизаном» (2:1) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

    АЕК из Ларнаки
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    АЕК из Ларнаки

    Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Рикарду Гомеш после проникающего паса Натхо ворвался в штрафную киприотов с правого края, обыграл вышедшего на перехват Пирича и покатил на пустые ворота, а Квинси Мениг с 7 метров отправил мяч в сетку.

    На 34-й минуте АЕК отыгрался. Густаву с углового навесил на дальнюю штангу, Томович головой скинул мяч в центр, а Анхель Гарсия в касание послал снаряд под перекладину.

    А на 70-й минуте, после навеса Густаву с углового, гости не смогли выбить мяч, Бруну Гама прострелил к линии вратарской, а Хрвое Миличевич в касание отправил снаряд в сетку.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    АЕК Ларнака — Партизан 2:1
    Голы: 0:1 Квинси Мениг (18'), 1:1 Angel Garcia Cabezali (34'), 2:1 Hrvoje Milicevic (70') АЕК Ларнака: Кенан Пирич, Роберто Росалес, Hrvoje Milicevic, Ненад Томович, Angel Garcia Cabezali (Кипрос Христофору, 81'), Ойер Оласабаль, Gus Ledes, Имад Фараж (Rafail Mamas, 89'), Ivan Trickovski (Omri Altman, 62'), Victor Oluyemi Olatunji (Рафаэл Лопеш, 61'), Adam Gyurcso (Bruno Gama, 61') Партизан: Фуссейни Диабате (Никола Терзич, 81'), Рикарду Гомеш, Квинси Мениг (Александар Лутовац, 81'), Bibras Natcho (Самед Баждар, 74'), Патрик Андраде (Kristijan Belic, 81'), Любомир Фейса, Слободан Урошевич, Синиша Санишанин, Игор Вуячич, Aleksandar Filipovic (Марко Живкович, 63'), Неманья Стеванович Предупреждения: Ойер Оласабаль (59'), Игор Вуячич (59'), Слободан Урошевич (59'), Ненад Томович (68'), Любомир Фейса (83'), Kristijan Belic (90 + 3')

    Ответный матч пройдет 11 августа в Белграде.

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