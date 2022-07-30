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    Семак: Второй мяч раскрыл игру с «Локомотивом», нам стало легче

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» (5:0) в матче 3-го тура РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Игра на встречных курсах. В первом тайме у "Локо" был хороший момент, во втором тоже. Но у нас их было больше.

    Второй мяч более раскрыл игру, нам стало легче играть. Стало больше возможностей убегать в быстрые атаки. Всех с победой. Будем думать о следующем матче.

    Мы всегда стараемся играть высоко, высоко прессинговать. Думаю, что защитники справились с этим компонентом игры. Но в целом ребята хорошо двигались сегодня. Старались играть активно и агрессивно.

    В первом тайме играли неплохо. Немного не хватало общекомандной скорости. Но моменты хорошие были. Мы играли против хорошей команды», — сказал Семак «Чемпионату».

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