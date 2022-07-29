Кукурелья подал запрос на трансфер из «Брайтона». Испанец надеется перейти в «Ман Сити»

в ближайшее время надеется перейти из

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, испанский футболист подал в «Брайтон» запрос на трансфер.

«Ман Сити» уже не первую неделю пытается договориться с «Брайтоном» о переходе Кукурельи, но клубам пока не удается согласовать финансовые условия сделки.

Отмечается, что переговоры идут тяжело, но «Ман Сити» не намерен отказываться от идеи подписать 24-летнего защитника этим летом.

«Ман Сити» предлагает за Кукурелью 40 миллионов фунтов, тогда как «Брайтон» хочет 50 миллионов.

В прошлом сезоне Кукурелью провел за «Брайтон» 38 матчей и забил один гол.