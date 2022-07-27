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    Черчесов оценил шансы «Ференцвароша» пройти «Слован» в отборе ЛЧ

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов против «Слована» из Братиславы.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Думаю, что давление с плеч игроков снято. Мы знаем, какая накаленная атмосфера ждет нас на стадионе в среду. Еще до противостояния со "Слованом" не могли рассчитывать на легкий проход дальше. Наш соперник — команда, 4 раза подряд выигравшая чемпионат своей страны.

    "Слован" имеет преимущество после первой встречи, но наши игроки способны исправить ситуацию. Мы должны играть с правильным настроем и сохранять концентрацию на протяжении всего матча, потому что в Будапеште все видели, к чему может привести пятиминутная потеря внимания», — цитирует Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

    Напомним, что первая встреча прошла в Будапеште и завершилась поражением команды Черчесова со счетом 1:2. Ответная игра состоится 27 июля в Братиславе. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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