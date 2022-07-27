Словацкий «Слован» из Братиславы на своем поле сыграет с венгерским «Ференцварошем» ответном поединке 2-го раунда отбора Лиги чемпионов. Стартовый свисток будет дан в 21:30 по мск. «Слован» Братислава — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован» Братислава

В первом поединке этих команд, который прошел неделю тому назад в столице Венгрии, завершился неожиданной победой словацкого клуба со счетом 2:1.

«Слован» же в первом раунде прошел грузинское «Динамо» из Батуми, приложив к этому максимальные усилия. Матч в Братиславе завершился вничью 0:0, а в Батуми команда Владимира Вайсса вырвала победу в овертайме — 2:1.

Коэффициенты матча Слован — Ференцварош 1 3.00 X 3.45 2 2.35 Ставка

Решающий гол клуб из Братиславы забил на третьей компенсированной минуте дополнительного времени.

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Напомним, что в прошлом сезоне «Слован» также стартовал в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетели и смог добраться до группового этапа Лиги конференций, заняв там третье место в своем квартете.

«Ференцварош»

«Ференцварош» также стартовал в отборе главного турнира Европы с первого раунда. В первой половине июля чемпион Венгрии выиграл по сумме двух матчей у казахстанского «Тобола».

Первая встреча завершилась вничью 0:0, а на своем поле команда Станислава Черчесова разбила соперника со счетом 5:1.

В прошлом году «фради» остановились в шаге от выхода в групповой этап ЛЧ, не сумев пройти в заключительном раунде квалификации швейцарский «Янг Бойз».

А перебравшись в Лигу Европы будапештский клуб на групповой стадии стал последним в своем квартете, набрав всего лишь три очка в шести проведенных встречах.

Между собой эти команды провели четыре поединка, два из которых выиграл «Слован» при одной виктории «Ференцвароша» и одной мировой. Причем в трех случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ференцвароша» — 2.33, победа «Слована» — 2.94, ничья — 3.38.

Проход: «Ференцвароша» — 2.95; «Слована» — 1.40.

Результат первого поединка обязывает венгров идти большими силами в атаку, оголяя свои тылы, что способствует отрытому футболу. А так как они между собой зачастую обмениваются голами, то и сейчас вполне можно ждать такого исхода.